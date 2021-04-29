Готовили взрывы и нападения: ФСБ задержала 16 сторонников украинских неонацистов

Сотрудники ФСБ задержали 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.» в ходе спецоперации в девяти российских городах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, задержанные готовили вооруженные нападения на граждан и подрывы административных зданий органов власти. Также они причастны «к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма». Группировку координировал глава «М.К.У.» гражданин Украины Егор Краснов.

Спецоперация проводилась в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, а также в Пущино Московской области и Переславль-Залесском Ярославской области.

Во время обысков у задержанных изъято холодное оружие, экстремистская атрибутика, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки Краснову, а также переписку с ним, говорится в сообщении.

По информации ФСБ, в экстремистскую группировку новых членов вовлекали поэтапно. Сначала главарь «М.К.У.» предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, далее – избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. Затем нужно было совершить нападения на граждан, правоохранителей с применением холодного оружия, поджечь и подорвать здания органов власти.

Напомним, в марте больше десятка сторонников «М.К.У." были задержаны в Геленджике и Ярославле. В феврале сообщалось о задержании группы экстремистов в Воронеже.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.21

Жителя Астрахани зарубили топором во время оккультного обряда. / Южноуральцы пожаловались на стаю бродячих псов рядом с детским садом. / В больнице под Берлином убиты четыре человека, один ранен. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»