В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка: подтоплены более 600 домов и участков

В Хакасии с 23:30 20 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов, сообщают региональные власти. Решение принято в связи с подтоплениями в городе Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах и из-за угрозы осложнения паводковой ситуации в других муниципалитетах. Всего в регионе подтоплены более 600 домов и участков.

Паводок вызван обильными дождями, которые продолжались несколько дней и совпали с таянием снега в горах.

Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 дачный участок, сообщил глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, по его данным, зафиксированы четыре перелива через автодороги в Таштыпском и Аскизском районах.

«Уровень воды в реке Абакан в районе Абазы за ночь опустился, но остается выше критической отметки», – уточнил Коновалов. В зону подтопления попадают 134 приусадебных участка и 93 частных жилых дома, добавил он.

По информации регионального управления МЧС, волна паводка движется ниже по течению, сегодня вечером пиковые значения ожидаются в районе аала Райков, к раннему утру 22 мая гребень паводка должен миновать Абакан.

В хоне подтопления работает техника Управления инженерных защит, Минобороны, МЧС, развернуты пункты временного размещения.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 21.05.21

Раскачивающийся небоскреб в Шэньчжэне закрыли до выяснения причин выбраций. / Расселенный дом на Эльмаше подожгли семилетние дети. / У бывшего полицейского в саду нашли 14 трупов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»