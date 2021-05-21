В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка: подтоплены более 600 домов и участков

В Хакасии с 23:30 20 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов, сообщают региональные власти. Решение принято в связи с подтоплениями в городе Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах и из-за угрозы осложнения паводковой ситуации в других муниципалитетах. Всего в регионе подтоплены более 600 домов и участков.
Паводок вызван обильными дождями, которые продолжались несколько дней и совпали с таянием снега в горах.
Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 дачный участок, сообщил глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, по его данным, зафиксированы четыре перелива через автодороги в Таштыпском и Аскизском районах.
«Уровень воды в реке Абакан в районе Абазы за ночь опустился, но остается выше критической отметки», – уточнил Коновалов. В зону подтопления попадают 134 приусадебных участка и 93 частных жилых дома, добавил он.
По информации регионального управления МЧС, волна паводка движется ниже по течению, сегодня вечером пиковые значения ожидаются в районе аала Райков, к раннему утру 22 мая гребень паводка должен миновать Абакан.
В хоне подтопления работает техника Управления инженерных защит, Минобороны, МЧС, развернуты пункты временного размещения.
Абакан, Наталья Петрова
Абакан. Другие новости 21.05.21
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