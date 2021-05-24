Google впервые подала в суд на российские власти

Американская компания Google LLC подала судебный иск против Роскомнадзора. Руководство требует признать незаконными попытки ведомства ограничить доступ к принадлежащему компании видеохостингу YouTube.

Иск подан 23 апреля в Арбитражный суд Москвы, суд принял его к производству 11 мая, пишет «Коммерсантъ». Это первое судебное разбирательство в РФ, в котором Google будет участвовать в качестве истца, а не ответчика или третьего лица.

По данным Роскомнадзора, поводом для иска стали требования ведомства удалить 12 ссылок на «противоправный контент». А именно размещенные на YouTube ролики, содержащие призывы выйти на несогласованные акции протеста, которые прошли в январе 2021 года. Некоторые видео были адресованы несовершеннолетним.

Эксперты предположили, что иск от головной компании, а не дочерней ООО «Гугл» подан с прицелом на будущие неудачи в российских судах. Так, Google LLC сможет обратиться в европейский суд, если суды первой и апелляционной инстанции откажутся принимать ее сторону. Также первый иск Google объяснили усилившимся давлением со стороны российских властей.

Напомним, в январе YouTube ограничил доступ к видеороликам, в которых содержался гимн России, якобы из-за нарушения авторских прав. После требования Роскомнадзора ограничение было снято.

Как сообщал «Новый День», в Госдуму внесен законопроект, который обяжет зарубежные IT-компании открывать филиалы на территории России. В случае отказа российские власти запретят показывать рекламу в принадлежащих компаниях соцсетях, проводить в их адрес денежные переводы, а также собирать личные данные россиян.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.05.21

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