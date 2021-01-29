Google ответил Роскомнадозору о причинах блокировки гимна РФ на YouTube

Видеохостинг YouTube снимет ограничение на воспроизведение гимна России. В пресс-службе Google пояснили, что ограничение на воспроизведение материалов, содержащих гимн России YouTube было сделано в связи с заявлением Broadcast Music, Inc. (BMI). Как сообщает РИА «Новости», обращение BMI признано необоснованным.

Ранее Роскомнадзор сообщил в telegram-канале, что потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России. «В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что государственный гимн, как и иные госсимволы, не является объектом авторских прав. Роскомнадоре блокировк расценили как «неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.21

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