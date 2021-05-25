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Вторник, 25 мая 2021, 13:11 мск

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Замминистра сельского хозяйства Якутии попался на особо крупной взятке (ВИДЕО)

Скриншот видео СКР

В Якутии задержан замминистра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев по подозрению в получении крупной взятки и в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил более 1,1 млн рублей за помощь в получении субсидий сельскохозяйственному кооперативу. Об этом сообщает Следствтенный комитет РФ.

Согласно данным следствия, что в 2018 году замминистра стало известно, что сельскохозяйственный потребительский кооператив завышает объемы заготовки молока и получает завышенные субсидии. Название предприятия СК РФ не раскрывает. Чтобы «извлечь для себя материальную выгоду», Афанасьев «обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий», полагают следователи. За период с 2018 по 2021 годы чиновник получил от директора кооператива взятку в общей сумме свыше 1 млн 100 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, будучи руководителем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, Афанасьев оказал помощь этому предприятию в получении повышенной субсидии из республиканского бюджета.

«Преступные действия заместителя министра повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении бюджету Республики Саха (Якутия) материального ущерба в размере свыше 40 миллионов рублей», – отметили в СКР.

Следователи уже допросили подозреваемого. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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