Дом мэра Оренбурга обыскивают силовики

В доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных проходят обыски. Об этом сообщают источники РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Оперативные мероприятия в доме в поселке Экодолье проводятся с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Оренбургской области, сообщил собеседник агентства.

Тем временем, в мэрии сообщили, что глава города находится на больничном. «Администрация работает в штатном режиме», – сказал представитель пресс-службы.

По данным РЕН ТВ, обыски в доме Ильиных связаны с госконтрактами по городскому благоустройству. Другие детали дела пока не разглашаются.

Ранее правоохранители приходили с обысками в администрацию Оренбург, а именно, в управление делами, управление муниципальной службы и кадровой политики, финансовое управление, управление жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, оперативные мероприятия также были проведены в трех коммунальных муниципальных организациях.

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 27.05.21

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