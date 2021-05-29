Под Новосибирском полицейский выстрелил в голову задержанному

В Новосибирской области возбудили два уголовных дела в отношении инспектора ДПС. Он выстрелил в голову оказавшему сопротивление 19-летнему парню.

Инцидент произошел вечером 28 мая. Водитель автомобиля не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС. После непродолжительной погони полицейские смогли задержать нарушителя и вели его в служебный автомобиль.

Задерживаемый водитель и его приятель оказывали активное сопротивление правоохранителям. Завязалась драка. В какой-то момент инспектор достал табельный пистолет, непроизвольно нажал на спусковой крючок и попал в голову нарушителя. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пунктами «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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