Глава СКР потребовал объяснить арест инспектора ДПС, застрелившего задерживаемого

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об основаниях заключения под стражу новосибирского инспектора ДПС, который случайным выстрелом убил сопротивлявшегося задержанию мужчину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль, водитель которого не остановился по требованию. После непродолжительной погони полицейские смогли задержать нарушителя и вели его в служебный автомобиль.

Задерживаемый водитель и его приятель оказывали активное сопротивление правоохранителям. Завязалась драка. В какой-то момент инспектор достал табельный пистолет, непроизвольно нажал на спусковой крючок и попал в голову нарушителя. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже скончался.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пунктами «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Полицейского арестовали на два месяца.

«В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки», – сообщили в пресс-службе СКР. По поручение Бастрыкина уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства.

Кроме того, в Главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).

Ранее член Общественной палаты Мария Бутина потребовала освободить из-под стражи инспектора ДПС. По ее мнению, он исполнял свои служебные обязанности. «Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан», – заявила Бутина.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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