Полиция не выявила угроз в адрес семьи новосибирского полицейского

Супруга инспектора ДПС, который случайно застрелил задержанного, заявила, что ее семье поступают угрозы. Женщина попросила защиты.

Жена полицейского записала и разместила в интернете видеообращение, в котором обратилась к президенту Владимиру Путину, а также главам ФСБ и Следственного комитета России Александру Бортникову и Александру Бастрыкину. По словам женщины, ее семье угрожают неизвестные.

«Указанная информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало», – цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Как ранее сообщал «Новый День», вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль, водитель которого не остановился по требованию. После непродолжительной погони полицейские смогли задержать нарушителя и вели его в служебный автомобиль. Задерживаемый водитель и его приятель оказывали активное сопротивление правоохранителям. Завязалась драка. В какой-то момент инспектор достал табельный пистолет, непроизвольно нажал на спусковой крючок и попал в голову нарушителя. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже скончался.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пунктами «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Полицейского арестовали на два месяца.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об основаниях заключения под стражу инспектора ДПС. Уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства. Кроме того, в Главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело по ст.ст. 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).

Новосибирск, Зоя Осколкова

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