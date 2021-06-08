Политики и активисты Азербайджана написали Путину из-за убитого полицейским соотечественника

Политики, правозащитники, журналисты и общественные деятели Азербайджана написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они считают несправедливым то, что российского полицейского, случайно застрелившего нарушителя – уроженца республики, выпустили из СИЗО.

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией»,– сказано в письме, которое опубликовало азербайджанское новостное агентство Trend.

Активисты считают, что правоохранитель направил пистолет «против абсолютно беззащитного молодого человека», поэтому его действия, «безусловно, были противоправными». Письмо подписали 52 человека.

Как ранее сообщал «Новый День», вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль, водитель которого не остановился по требованию. После непродолжительной погони полицейские смогли задержать нарушителя и вели его в служебный автомобиль. Задерживаемый водитель и его приятель оказывали активное сопротивление правоохранителям. Завязалась драка. В какой-то момент инспектор достал табельный пистолет, непроизвольно нажал на спусковой крючок и попал в голову нарушителя. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже скончался.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пунктами «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Полицейского арестовали на два месяца, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его освободили из СИЗО.

Кроме того, расследуется дело по ст.ст. 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти). Двух мужчин, которые также были в задержанном автомобиле, отправили под стражу.

Баку, Зоя Осколкова

Баку. Другие новости 07.06.21

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