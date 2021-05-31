Самолет Ryanair вынужденно сел в Берлине из-за угрозы взрыва

Лайнер компании Ryanair вынужденно приземлился в Берлине после сигнала о бомбе на борту. Специалисты не нашли на борту взрывчатку, пишет Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Самолет совершал рейс из Дублина в Краков со 160 пассажирами на борту. Пилоты попросили экстренную посадку из-за угрозы. Самолет приняли в аэропорту Берлина поздним вечером 30 мая, где он оставался до утра. Пассажиров вывели из лайнера, а салон и багаж проверили с собаками. Взрывчатку так и не нашли.

Руководство аэропорта и полиция решили оставить самолет на земле. Пассажиров отправили в Краков на сменном лайнере, который взлетел около 4 утра по местному времени (5 мск). По данным компании, задержка в пути составила около 8 часов.

В компании Ryanair заявили, что сообщение о вероятной угрозе пришло от немецких диспетчеров, передает РБК. Власти Германии пока не комментируют инцидент.

Как сообщал «Новый День», 23 мая лайнер Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва. Бомбу на борту не нашли, но белорусские власти задержали пассажира Романа Протасевича, который ведет оппозиционный телеграм-канал. С ним задержали и россиянку Софию Сапегу, она призналась, что редактирует телеграм-канал, который публикует личные данные сотрудников МВД.

После посадки лайнера лидеры стран ЕС призвали европейские компании отказаться от пролетов в небе Белоруссии и не принимать белорусские самолеты в аэропортах ЕС. Госкомпании «Белавиа» пришлось до 30 октября отменить рейсы по более чем 13 направлениям.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 31.05.21

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