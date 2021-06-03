Строительство космодрома Восточный обросло новыми махинациями на сотни миллионов

Следователи вскрыли на космодроме Восточный новые махинации на сотни миллионов рублей. Возбуждено два уголовных дела. В первом случае подрядчик получил 600 млн рублей за невыполненные работы, пишет газета «Коммерсантъ». Во втором случае подрядная организация похитила почти 60 млн рублей, представив поддельные документы о якобы выполненных строительно-монтажных работах.

По предварительным данным следствия, 15 июня 2020 года дирекция космодрома Восточный и АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) заключили госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», расположенном в Амурской области. Спустя месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения с московской строительной компанией ООО «Респект-СМ». Сумма контрактов составила более 4 млрд рублей.

По версии следствия, с конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ перечислили «Респекту» 700 млн рублей, при этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте подрядчик выполнил всего на 100 млн рублей. В результате против неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ открыто уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Второе уголовное дело также связано с этим же объектом, и в нем пока нет фигурантов. Расследование ведется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе предварительного расследования установлено, что к строительству комплекса было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО «Баваль».

По сведениям газеты, обе организации с сентября по ноябрь 2020 года подали в местное отделение Федерального казначейства подложные акты приема выполненных работ и получили от ведомства 59,8 млн рублей. Должностные лица распорядились полученными деньгами по собственному усмотрению.

Ранее в Кремле заявили, что при строительстве космодрома Восточный был украден каждый десятый рубль. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2019 года. По его словам, на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, из них похищено 11 млрд рублей. В госказну удалось вернуть лишь 3,5 млрд рублей. По факту хищений было возбуждено около 130 уголовных дел, которые впоследствии были объединены в 32 дела.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.21

В Ленобласти бесследно исчез 70-тонный военный комплекс. / Ребенок получил тяжелые травмы после наезда электросамоката в Петербурге. / Одна россиянка погибла в ДТП в Египте, еще семеро пострадали. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»