Экс-директору нежелательной в РФ «Открытой России» предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил бывшему директору признанной нежелательной в РФ общественной организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову по статье 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации). Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Сейчас Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. 2 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей до 31 июля.

Напомним, Пивоваров был задержан в Санкт-Петербурге 31 мая. Правоохранители сняли его с рейса в аэропорту Пулково. Оппозиционер собирался вылететь в Варшаву.

Пивоварова этапировали в Краснодар, где против него возбудили уголовное дело по статье 284.1 УК РФ. Его заподозрили в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ. Поводом для уголовного преследования стал пост в соцсети, который следователи расценили как агитацию в пользу нежелательной в РФ организации.

Накануне стало известно, что в отношении Пивоварова возбудили административное дело о невнесении организации «Открытый Петербург» (признана в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов.

Сам оппозиционер связывает преследование с попыткой не допустить его до выборов.

Добавим, что 27 мая «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) объявила о самоликвидации. Членство всех участников было прекращено в тот же день.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 08.06.21

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