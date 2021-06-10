Высокопоставленный чиновник Минобрнауки попал под арест из-за взятки

Хамовнический суд Москвы отправил под арест начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Михаила Шерстобитова. Высокопоставленного чиновника подозревают во взяточничестве. Он пробудет под стражей по меньшей мере до 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Шерстобитову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным источника агентства в правоохранительных органах, чиновника задержали в центре Москвы 8 июня при передаче ему 150 тыс. рублей. Взятка предназначалась за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что ведомство оказывает содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств коррупционного дела, сообщает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.21

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