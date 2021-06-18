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Пятница, 18 июня 2021, 15:28 мск

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Обвинили в растрате: экс-зампред ЦБ РФ Корищенко задержан в Москве

В Москве задержаны бывший зампред Банка России, заведующий кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов сообщил, что задержание Корищенко не связано с его работой в вузе.

По сведениям источников газеты «Коммерсантъ», Корищенко вменяют растрату в «Инвестбанке» в бытность его руководителем. Эту должность он получил в 2012 году, а через год Центробанк отозвал у банка лицензию.

Источник «Интерфакса» уточнил, что Корищенко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту вывода из «Инвестбанка» под видом невозвратных кредитов 3,2 млрд рублей.

Следователи направили ходатайство в Тверской суд столицы об аресте обвиняемых.

Корищенко занимал пост заместителя председателя Центробанка России в 2002-2008 годах.

Москва, Наталья Петрова

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