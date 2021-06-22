С начала года в России совершено преступлений на 200 млрд рублей

В России ущерб от преступлений, совершенных за пять месяцев 2021 года, составил 196,7 млрд рублей. Доля экономических преступлений выросла на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Сумма общего ущерба на 1,0% меньше, чем за январь-май 2020 года. Но количество экономических преступлений выросло на 12,3%.

«Всего выявлено 60,1 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 135,4 млрд рублей», – говорится с статистических материалах.

В ведомстве отметили, что 91,3% от суммы ущерба приходится на нарушения закона, выявленные в городах и поселках городского типа.

Как сообщал «Новый День», телефонные мошенники ежемесячно похищают со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. За один раз им удается получить, в среднем, около 8 тыс. рублей.

Рекордной суммой, которую мошенники выманили у клиента российского банка, оказались 400 млн рублей. В 2020 году введенная в заблуждение 54-летняя женщина сама перевела деньги на счет злоумышленников.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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