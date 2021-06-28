Ростовский СКР начал дело против фирмы проката самокатов за сбитого малыша

Следственный комитет возбудил уголовное дело против фирмы по прокату самокатов об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Причиной стал сбитый двухлетний ребенок, пострадавший от мужчины на самокате, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент случился днем 23 июня в Ростове-на-Дону.

«Осуществляя движение на значительной скорости по пешеходной дорожке, мужчина совершил наезд на двухлетнего мальчика, после чего покинул место происшествия. С телесными повреждениями в виде ссадин, ушибов лица и головы ребенок был госпитализирован», – пояснили в СКР.

Следователи нашли 28-летнего местного жителя и изъяли у него самокат. Его и родителей пострадавшего мальчика допросили. Теперь следователи готовятся изъять документы в офисе фирмы по аренде самокатов.

Как сообщал «Новый День», за последнее время в разных регионах страны все чаще происходят инциденты с участием граждан на самокатах. В Уфе СКР возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после наезда электросамоката на пенсионера, который получил перелом бедра.

В Челябинске мужчина на электросамокате совершил наезд на 25-летнюю женщину, получившую травмы. 12 июня субботу глава Кисловодска неудачно упал с электросамоката и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медики ввели его в искусственную кому.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 28.06.21

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