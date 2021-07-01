российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 июля 2021, 15:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На авиабазе в Нидерландах истребитель врезался в здание

На авиабазе ВВС Нидерландов произошла авария – истребитель F-16 врезался в здание. По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел на авиабазе Леуварден, расположенной к северо-западу от столицы провинции Фрисландия. Бельгийский истребитель катился по взлетно-посадочной полосе и врезался в здание. При этом ни пожара, ни взрыва не последовало.

Отмечается, что травмированы два человека, в том числе пилот. По предварительным данным, он смог катапультироваться.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причина произошедшего устанавливается, проводится расследование.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 01.07.21

Ответил за маршрутки? В Челябинске уходит в отставку начальник гортранса. / Облсуд отказал прокуратуре в аресте сидящего в колонии бывшего вице-мэра Контеева. / Во Франции арестовали зрительницу, устроившую массовый завал на «Тур де Франс». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Болгария подтвердила планы перехода на евро в 2024 году

97% обвинений сняты: Гаагский суд вынес приговор экс-руководителям Службы госбезопасности Сербии

Во Франции арестовали зрительницу, устроившую массовый завал на «Тур де Франс»

В Сербии скончался последний узник хорватского концлагеря Ясеновац

«Мы отрубим тебе голову…» Бывший спецпредставитель США заявил об угрозах в свой адрес

Российских хакеров обвинили в кибератаке на банковскую систему Германии

Сборная Хорватии на Евро-2020 пропагандировала фашизм

Президент Сербии объяснил, почему ЕС не спешит расширяться на Балканах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,