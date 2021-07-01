На авиабазе в Нидерландах истребитель врезался в здание

На авиабазе ВВС Нидерландов произошла авария – истребитель F-16 врезался в здание. По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел на авиабазе Леуварден, расположенной к северо-западу от столицы провинции Фрисландия. Бельгийский истребитель катился по взлетно-посадочной полосе и врезался в здание. При этом ни пожара, ни взрыва не последовало.

Отмечается, что травмированы два человека, в том числе пилот. По предварительным данным, он смог катапультироваться.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причина произошедшего устанавливается, проводится расследование.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 01.07.21

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