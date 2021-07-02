В Татарстане накрыли наркоферму с арсеналом оружия

В Татарстане правоохранители обнаружили ферму, на которой хранились наркотики и оружие с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Операция в Пестречинском районе проводилась сотрудниками полиции совместно с Федеральной службой безопасности. Задержаны пятеро подозреваемых, все они – жители Казани.

«В ходе следственных действий силовики обнаружили на территории фермы и изъяли около 21 кг вещества растительного происхождения зеленого цвета, а также все необходимое для выращивания растений. Подобное вещество было обнаружено и при личном досмотре задержанных», – сообщили в полиции.

Кроме того, оперативники изъяли зарытый в землю контейнер, в котором хранились карабин «Сайга», самодельное ружье, два пистолета и револьвер, четыре ручные гранаты и 1,5 тысячи патронов.

Возбуждены уголовные дела о покушении на производство и сбыт наркотиков, а также о незаконном обороте оружия.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 02.07.21

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