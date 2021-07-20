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Вторник, 20 июля 2021, 15:57 мск

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В Турции россиянку сбил насмерть мотоциклист

Российская туриста погибла в ДТП на турецком курорте. Ее сбил мотоциклист. Об этом сообщает Sabah.

Авария произошла в районе Махмутлар в Анталии. 40-летняя россиянка пошла гулять поздно вечером и попала под колеса мотоцикла на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель мотоцикла получил легкие ранения и был госпитализирован. Правоохранительные органы выдали ордер на его арест, виновника ДТП задержат, когда он получит необходимую медицинскую помощь.

Для установления личности россиянки сотрудники жандармерии взяли у нее отпечатки пальцев.

Анталья, Зоя Осколкова

Анталья. Другие новости 20.07.21

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