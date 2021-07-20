В Турции россиянку сбил насмерть мотоциклист

Российская туриста погибла в ДТП на турецком курорте. Ее сбил мотоциклист. Об этом сообщает Sabah.
Авария произошла в районе Махмутлар в Анталии. 40-летняя россиянка пошла гулять поздно вечером и попала под колеса мотоцикла на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Водитель мотоцикла получил легкие ранения и был госпитализирован. Правоохранительные органы выдали ордер на его арест, виновника ДТП задержат, когда он получит необходимую медицинскую помощь.
Для установления личности россиянки сотрудники жандармерии взяли у нее отпечатки пальцев.
Анталья, Зоя Осколкова
Анталья. Другие новости 20.07.21
СКР рассказал о взятке в 19 млн рублей по делу сотрудников ГИБДД Ставрополья. / Президента Мали хотели зарезать во время молитвы. / В Киеве женщина пошла грабить банк с пистолетом и коктейлем Молотова. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube