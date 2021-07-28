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Среда, 28 июля 2021, 12:07 мск

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Заподозрили во взятке в 15 млн: в Бурятии задержан высокопоставленный полицейский

Замначальника следственного управления МВД по Бурятии Андрей Бардаханов стал подозреваемым по делу о коррупции.

Высокопоставленный правоохранитель задержан при получении взятки в 15 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Руководство регионального управления МВД в связи с этим назначило служебную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также заявили, что в случае установления вины сотрудник полиции будет уволен по отрицательным мотивам и «понесет ответственность в соответствии с законодательством».

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 28.07.21

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