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Среда, 4 августа 2021, 16:08 мск

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Ректор самарского вуза мошенничала с научно-исследовательскими работами

Ректор и заместитель начальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в прошлом году подозреваемые «заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики». Исполнитель не выполнил обязательств, но все равно получил 3,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в ведомстве.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 04.08.21

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