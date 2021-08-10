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Вторник, 10 августа 2021, 11:35 мск

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Задержаны бывшие премьер и министр туризма Северной Осетии, идут обыски

Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, экс-министр туризма республики Алан Диамбеков стали фигурантами уголовного дела об особо крупной растрате. Третий подозреваемый – гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева. Все трое задержаны, сообщает Следственный комитет РФ.

Как отметили в ведомстве, в Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ). По подозрению в совершении преступления «задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, по местам их жительства проводятся обыски.

В СКР не раскрыли подробности уголовного дела и не уточнили сумму ущерба.

Такоев возглавлял правительство Северной Осетии в 2012-2015 годах.

Москва, Наталья Петрова

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