Стало известно о состоянии раненых при взрыве автобуса в Воронеже

Врачи выписали одного из пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе в центре Воронежа. Трое остаются в реанимации, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Под наблюдением врачей остаются 18 человек. Трое пациентов областной больницы по-прежнему находятся в реанимации. Еще 15 пострадавших проходят лечение в больнице скорой помощи.

«11 в состоянии средней тяжести, еще четверо – в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший выписан», – пояснили в пресс-службе департамента.

Напомним, вечером 12 августа в автобусе в центре Воронежа случился взрыв. Из 30 человек в салоне пострадали 19, одна женщина умерла на месте, еще одна скончалась в больнице. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета, по одной из версий которого источником взрыва стал предмет в салоне у заднего колеса автобуса.

Воронеж, Наталья Рязанова

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