В больницу доставили легко раненного при взрыве в воронежском автобусе

В Воронеже госпитализирован один из пострадавших при взрыве в автобусе, ранее отпущенный на амбулаторное лечение. У пациента возникли проблемы со слухом, и его доставили под наблюдение врачей.
«Один из пострадавших, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии областной больницы №1», – рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.
Еще один пострадавший до сих пор остается в тяжелом состоянии, его еще не перевели из реанимации. Восемь пациентов областной больницы и шестеро в больнице скорой помощи находятся в состоянии средней тяжести.
Состояние еще четверых врачи оценивают как удовлетворительное. Теперь на амбулаторном лечение остались пятеро пострадавших при взрыве в автобусе. За ними наблюдают врачи в поликлиниках города.
Как сообщал «Новый День», 12 августа в центре Воронежа в маршрутном автобусе ПАЗ с 30 пассажирами произошел взрыв. В результате два человека скончались, 19 доставлены в больницу.
По версии следствия, причиной взрыва стал предмет внутри салона автобуса, который находился у заднего колеса. Первоначальная версия о неисправности газового оборудования не подтвердилась.
Воронеж, Наталья Рязанова
Воронеж. Другие новости 19.08.21
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