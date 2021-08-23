В Башкирии разоблачили банду гаишников-взяточников

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД, его заместителя и пятерых инспекторов. Им вменяется организация преступного сообщества и участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, не позднее 2016 года начальник отдела ГИБДД, занимавший в тот период должность заместителя, создал преступное сообщество с целью получения взяток при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Он вовлек в преступную группировку не менее шестерых инспекторов безопасности дорожного движения. Сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества.

Как установили следователи, подозреваемые брали взятки не менее 33 раз. Помимо этого, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей.

В настоящий момент все фигуранты уголовного дела уволены по отрицательным основаниям. Экс-начальник отдела ГИБДД сбежал от следствия и объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом.

«Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, наличие других преступных фактов, а также иных лиц, причастных к деятельности преступного сообщества», – говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что в марте 2021 года в отношении задержанных сотрудников ГИБДД было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч.2 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Прокуратура Башкирии установила, что экс-начальник МРЭО ГИБДД приобрел недвижимость и автомобили на общую сумму более 44 млн рублей и оформил на своих близких родственников. Эти приобретения были совершены на неподтвержденные доходы, указало надзорное ведомство и потребовало ареста незаконно купленного имущества.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 23.08.21

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