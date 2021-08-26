Итальянский самолет с эвакуированными из Афганистана обстреляли в аэропорту Кабула

Самолет итальянских ВВС, участвующий в эвакуации из Афганистана, попал под обстрел в аэропорту Кабула. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на военные источники.

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130J был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов. Огонь по воздушному судну открыли сразу после взлета. По некоторым данным, стрельба велась с позиции за пределами аэрогавани или с возвышенности неподалеку.

На борту самолета находились журналисты и 98 гражданских лиц. Обошлось без пострадавших. Самолет не получил повреждений.

Кабул, Наталья Петрова

Кабул. Другие новости 26.08.21

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