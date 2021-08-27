Замначальника Охотслужбы Забайкалья заподозрили в крупной взятке

Замначальника управления по охране, контролю и регулированию объектов животного мира (Госохотслужбы) Минприроды Забайкальского края Руслана Рычкова заподозрили в получении крупной взятки. Высокопоставленный чиновник задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании Рычкова также сообщают и местные СМИ.

По сведениям источника, чиновника задержали в пятницу, 27 августа, по подозрению в получении взятки в размере около 2 млн рублей. На его рабочем месте прошли обыски.

Подробности дела не уточняются.

В пресс-службе Минприроды Забайкалье заявили, что им неизвестно о задержании Рычкова.

Чита, Наталья Петрова

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