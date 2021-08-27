До девяти выросло число погибших при взрывах в Казахстане

Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти человек. Судьба еще двух пока неизвестна, их продолжают искать.

«Погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются», – сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С огнем до сих пор борются 153 сотрудника МЧС и 400 – ДП, около 300 военнослужащих и 520 служащих Нацгвардии.

Напомним, 26 августа на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана загорелся склад боеприпасов. По данным МЧС, на складе хранили 500 тонн тротила.

Осколки после десяти взрывов разлетелись на два километра, власти эвакуировали 1,2 тыс. местных жителей. Никто из гражданских не пострадал. В больницы доставлены более 90 пострадавших, 49 из них – сотрудники МЧС.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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