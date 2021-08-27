Взрывы в Казахстане: растет число жертв, министр обороны анонсировал свою отставку

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до пяти человек. Глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев заявил, что подаст в отставку после ликвидации последствий ЧП.

По информации оборонного ведомства, новой жертвой стал начальник пожарной команды старшина контрактной службы Еркин Надирбеков 1992 года. Он непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов и погиб на месте происшествия после взрыва, говорится в сообщении Минобороны. Ранее Надирбеков числился среди пропавших без вести.

Тем временем министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на военном складе. «В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку», – сказал глава ведомства, отметив, что «решение примет глава государства». Министр добавил, что сейчас его главная цель – «скорейшая ликвидация последствий происшествия», сообщают казахстанские СМИ.

Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны Казахстана в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов, которые произошли вечером 26 августа вблизи города Тараз, погибли четыре человека и 90 пострадали, 49 из них – сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек пропали без вести.

Из-за взрывов было эвакуировано около 1,2 тыс. человек из расположенных неподалеку от места ЧП трех сел.

На военном складе хранилось более 500 тонн тротила. Всего произошло шесть взрывов. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Власти рассматривают несколько причин ЧП. По словам главы Минобороны, это может быть «нарушение требований безопасности, может быть и самовозгорание, химическая реакция», однако не исключаются умышленный поджог или диверсия.

Нурсултан, Наталья Петрова

Нурсултан. Другие новости 27.08.21

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