Четыре человека погибли, 90 пострадали при взрывах на складе в Казахстане

Четверо военнослужащих погибли во время ликвидации пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Двое проходили службу по контракту, еще один служил в военизированной охране, а четвертым погибшим стал военный прокурор, рассказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

По данным национального МЧС, число пострадавших выросло до 90 человек. Более половины из них – 49 человек – сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Спасатели и военные все еще ищут несколько человек, которые пропали во время пожара и его ликвидации.

Более 700 человек эвакуированы из трех близлежащих сел, большинство разместились у родственников.

Борьба с огнем продолжается. На месте работают около 800 человек из военных сил и Нацгвардии, более 550 сотрудников экстренных служб. Огонь охватил весь склад площадью 697 кв. м.

Военные заверили, что большинство боеприпасов инженерного типа и не имеют большой дальности разлета. По данным МЧС, на складе хранили 500 тонн тротила.

Как сообщал «Новый День», взрывы случились 26 августа вблизи города Тараз. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, которых доставили в больницы с различными ранениями.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

Нур-Султан. Другие новости 27.08.21

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