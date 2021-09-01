Недовольная административным протоколом костромчанка избила инспектора ДПС

Жительница Костромской области набросилась с кулаками на сотрудника ДПС. Инспектор остановил ее и мужа за пьяное вождение, и женщине это очень не понравилось.

Супругов остановили вечером на 3-м км дороги Судиславль-Александрово. 48-летняя женщина сидела на месте пассажира, но очень разозлилась, когда инспектор начал составлять административный протокол в отношении ее мужа. Пьяная костромчанка выскочила из машины и набросилась на сотрудника ДПС.

«Нанесла инспектору ДПС, находящемуся при исполнении должностных обязанностей, несколько ударов кулаком по различным частям тела», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент случился 8 августа, но уголовное дело возбудили только после проверки. Теперь в случившемся будет разбираться СКР. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Напомним, в городе Стрежевой Томской области местный житель с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС, который поймал их на вождении без прав. Все трое стали фигурантами уголовного дела.

Кострома, Наталья Рязанова

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