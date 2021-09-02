Власти Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков

В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В субъекте растет число затопленных участков. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам главы региона, ситуация с паводками была тяжелой на протяжении всего лета. «Подтоплены участки и дома, где вода даже вышла по грудь. Это Кяхтинский район, частично затопление началось в Улан-Удэ и Иволгинском районе на реке Селенге. <...> К сожалению, <...> прямо сейчас идет прирост…» – цитирует Цыденова РИА «Новости».

Ранее в регионе вводили только ЧС муниципального уровня. «Сейчас республиканского, несколько муниципалитетов затоплено», – рассказал Цыденов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

При этом власти Бурятии справляются с ситуацией своими силами без помощи федерального бюджета. Подтопленцы получают по 10 тысяч рублей, а также компенсации по итогам оценки ущерба. Местным жителям компенсируют утрату урожая «борщевым набором», в зависимости от норм питания в расчете на человека, дровами и запасом сена.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 02.09.21

В Свердловской области горит 7,5 тысячи гектаров леса. / В Омске очевидцы поставили на колеса перевернувшуюся маршрутку. / «Певица Монеточка вроде бы не пародист», – адвокаты Костюшкина не соглашаются признать «Мама, я не зигую» пародией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»