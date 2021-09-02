Под Одессой рыбак утонул, пытаясь вытянуть большую рыбину

Украинский рыбак поймал крупную рыбу, но не смог вытащить ее на берег. Добыча сама затянула мужчину на такую глубину, что он не смог выплыть, передает УНИАН со ссылкой на главк ГСЧС в Одесской области.

Инцидент случился утром 1 сентября на Хаджибейском лимане. Очевидцы рассказали, что рыбак пытался вытянуть на сушу клюнувшую крупную рыбину. Но не удержался и упал в воду, а выплыть уже не смог.

«В службу спасения поступило сообщение, что утонул человек. На место прибыли сотрудники ГСЧС. На расстоянии 15 метров от берега и глубине пяти метров водолазы обнаружили и вытащили на берег тело», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в Краснодарском крае три человека утонули, утянутые на глубину сильным течением – тягуном. Еще трое, бросившиеся им на помощь, пропали.

Одесса, Наталья Рязанова

Одесса. Другие новости 02.09.21

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