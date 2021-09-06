Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и сбежал

В центре Москвы мужчина на электросамокате наехал на шестилетнюю девочку, которая каталась на детском самокате, после чего скрылся. Ребенку была оказана медицинская помощь. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП.

Происшествие случилось на улице Савельева. Об инциденте в полицию сообщил отец девочки, который находился в момент происшествия рядом с дочерью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девочка в результате столкновения упала и ударилась головой об асфальт. Ее отец рассказал, что самокатчик после наезда на ребенка не остановился и не оказал помощь пострадавшей, а быстро уехал.

Скорая помощь доставила ребенка в детскую больницу. После оказания медпомощи девочку отпустили домой.

Ранее МВД России сообщило, что в январе-июле текущего года в российской столице зарегистрировано 55 ДТП с электросамокатами. В результате аварий погибли два человека, еще почти 60 – пострадали.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.09.21

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