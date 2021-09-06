СМИ: актер Роман Бреев стал жертвой банковских мошенников

Актер Нового драматического театра Роман Бреев пострадал от мошенников. Аферисты оформили на него кредит, сообщает «Московский Комсомолец»

По сведениям издания, 44-летний артист потерял смартфон, чем воспользовались злоумышленники. В одном из банков, благодаря мобильному приложению, они оформили на него кредит и украли со счетов актера 422,5 тыс. рублей. По данному факту проводится расследование.

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года мошенники похитили у клиентов российских банков более 3,01 млрд рублей – это это в 1,5 раза больше, чем за апрель-июнь прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.09.21

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