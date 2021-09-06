Три человека погибли под колесами фуры под Нижним Новгородом

Большегруз насмерть сбил трех человек, толкавших заглохшую легковушку, на трассе Москва-Уфа. Еще один пострадавший доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе УМВД Нижегородской области.

Инцидент случился в ночное время. Четверо нижегородцев: 66, 38 и 28 лет, а также 16-летний подросток ехали в ВАЗ-2115. В пути машина заглохла, и взрослые вышли, чтобы толкнуть ее. Все они были в обычной одежде, которая не отражала свет, и габариты на машине были выключены.

Водитель ехавшей по той же полосе фуры Iveco не заметил впереди машину и людей и врезался в них. Мужчины погибли на месте. Сидевший в легковушке подросток получил различные травмы, его отвезли в больницу.

Напомним, в конце июля три человека стали жертвами аварии на трассе в Самарской области. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и большегруз, водитель и двое пассажиров одной из иномарок погибли на месте.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

Нижний Новгород. Другие новости 06.09.21

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