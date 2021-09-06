В Полтаве девушка ранила двух учителей из арбалета

Жительница Полтавы на Украине напала на школу с арбалетом. Она ранила двух учителей, прежде чем ее задержала прибывшие сотрудники полиции.

Нападение случилось утром 6 сентября. Девушка вошла в школу №11 Полтавы с арбалетом в руках и принялась стрелять. Двое учителей пострадали, но подробности их состояния пока не раскрываются.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападавшую. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По предварительным данным, 19-детняя местная жительница – выпускница той самой школы, на которую напала. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщал «Новый День», 21 мая 17-летний ученик напал с ножом на учительницу лицея №1 в городе Березники Пермского края. Его задержали и обвинили в покушении на убийство.

Полтава, Наталья Рязанова

Полтава. Другие новости 06.09.21

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