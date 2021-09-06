Жительница Ивановской области и ее дочь-подросток насмерть отравились алкоголем

Полиция Ивановской области нашла мертвыми 40-летнюю жительницу деревни Луговое и ее дочь 16 лет. Рядом с телами нашли годовалого ребенка, он жив. По предварительной версии погибшие насмерть отравились алкоголем, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина с детьми 2 сентября ездила к знакомым в город Кинешму. После застолья с алкоголем семья вернулась домой, и наутро обе женщины почувствовали сильное недомогание. Они не стали вызывать медиков и занялись самолечением, а потом перестали выходить на связь.

«Утром 4 сентября соседи, имея ключи, зашли в квартиру и обнаружили тела матери и ее несовершеннолетней дочери. Годовалый мальчик находился в квартире и был жив», – сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Тела отправили на экспертизу.

Напомним, в конце августа в Карелии восемь человек отравились суррогатным алкоголем. Четверо из них скончались в один день, еще один умер сутки спустя.

Иваново, Наталья Рязанова

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