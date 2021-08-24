В Карелии четверо рабочих из Белоруссии умерли от отравления суррогатным алкоголем

В Карелии восемь человек отравились суррогатным алкоголем, четверо из них скончались. Все они приехали на заработки из Белоруссии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Следователи установили, что работники предприятия в Пудожском районе употребили суррогатный алкоголь 22 августа. Один умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ.

«Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, умер. Всего умерло четыре человека. В стационарах получают лечение четыре человека», – написал министр в соцсети «ВКонтакте».

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

В крови у госпитализированных обнаружили метанол. Это свидетельствует о том, что они употребили жидкость, содержащую токсичное вещество – метиловый спирт. Двое из них находились в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Состояние трех пациентов, поступивших накануне в Медвежьегорскую ЦРБ, – стабильное, рассказали «Интерфаксу» в Минздраве Карелии. Врачи делают все возможное для спасения пациентов, но благоприятных прогнозов не дают.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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