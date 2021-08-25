В Карелии скончался пятый отравившийся суррогатным алкоголем

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Карелии увеличилось до пяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Елена Коковурова.

«В Республиканской больнице находились двое пациентов, в их крови найден метанол. Один умер вчера днем, другой вчера вечером. У нас остается трое в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное», – цитирует Коковурову «Интерфакс».

Всего суррогатным алкоголем отравились восемь человек. Все они приехали на заработки из Белоруссии. Один из них скончался еще до приезда скорой помощи, трое умерли в больницах.

В крови у пострадавших обнаружили метанол. Это свидетельствует о том, что они употребили жидкость, содержащую токсичное вещество – метиловый спирт.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 25.08.21

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