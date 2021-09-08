Житель Ярославля изуродовал лица сыновей постоянными побоями

Следователи передали в суд Ярославля дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он так сильно избивал сыновей, что навсегда изуродовал их лица.

Обвиняемый жил вместе с сыновьями, которым исполнилось 8, 10 и 12 лет. Имея «извращенное понятие» о методах воспитания, мужчина систематически пинал их, избивал кулаками и всем, что попадется под руку.

«Желая полностью подчинить себе волю сыновей и принудить беспрекословно исполнять его требования, систематически наносил им побои. В результате двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», – сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Мужчине предъявили обвинение в побоях, истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию. Прокурор подписал обвинительное заключение, и дело передали в суд.

Напомним, суд в Алтайском крае приговорил 40-летнего мужчину к 3 годам 5 месяцам лишения свободы за истязание собственных шести детей. Он несколько лет издевался над детьми в возрасте от 6 до 15 лет.

Ярославль, Наталья Рязанова

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