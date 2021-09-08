Убийца кузбасских школьниц заранее арендовал дом, где нашли тела

Подозреваемый в убийстве двух 10-летних девочек подготовил место будущей расправы заранее. Он арендовал дачный домик, куда позже привел школьниц, передает «Вести.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи выяснили, что подозреваемый выбрал для преступления не случайный дом. За три недели до происшествия мужчина снял жилье в частном секторе.

Напомним, вечером 6 сентября родственники не дождались из школы двух одноклассниц, которые утром вместе ушли на занятия. Камера в одном из магазинов зафиксировала, как подружки стояли в магазине в компании мужчины. Утром 7 сентября полиция нашла тела детей.

Подозреваемый признался, что изнасиловал и задушил обеих. Ранее он был судим за педофилию, а после освобождения переехал в другой город и не уведомил надзорный орган. СКР возбудил уголовное дело о халатности.

Кемерово, Наталья Рязанова

Кемерово. Другие новости 08.09.21

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