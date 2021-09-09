В Ногинске нашли тело пятого погибшего при взрыве газа

Спасатели нашли тело пятого погибшего при взрыве бытового газа в многоквартирном доме подмосковного Ногинска. Ранее поисковая бригада достала из-под завалов тела еще трех взрослых и девочки-подростка, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Судьба двух жильцов остается неизвестной.

По данным Следственного комитета, число пострадавших увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 14 жильцах, получивших травмы. Четырех взрослых и двух детей увезли в больницу, двое из них – в тяжелом состоянии. Остальных медики осмотрели на месте происшествия и отпустили лечиться амбулаторно.

Их 173 эвакуированных жителей пострадавшего дома в пункте временного размещения остаются 18 взрослых и 10 детей.

Как сообщал «Новый День», взрыв бытового газа в жилом доме в Ногинске случился около семи часов утра. Пострадали квартиры на втором, третьем и четвертом этажах, обрушились перекрытия и внешняя стена дома. Взрыв унес жизни пяти человек, повредил около 30 квартир.

По предварительным данным, жильцы пытались согреться, оставив горящей газовую конфорку. Ночью огонь погас, и в квартире скопился газ, что привело к взрыву.

Ногинск, Наталья Рязанова

Ногинск. Другие новости 09.09.21

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