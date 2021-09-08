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Среда, 8 сентября 2021, 12:20 мск

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Под завалами дома в Ногинске ищут трех человек. Названа вероятная причина взрыва газа

Фото: МЧС РФ

Под завалами разрушенного взрывом газа подъезда девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске остаются три человека. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа погибли два человека – женщина и мужчина, еще пятеро пострадали. Такие данные приводили в региональном управлении Следственного комитета. В числе пострадавших – дети 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет и 63-летний мужчина. В то же время в региональном главке МЧС сообщили о 9 пострадавших, в том числе двоих детях. Отмечалось, что пострадавшие доставлены в Ногинскую городскую больницу.

Взрыв бытового газа произошел около семи часов утра в панельном девятиэтажном доме 2003 года постройки. По данным МЧС, в результате обрушились стены на втором, третьем и четвертом этажах, на пятом этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Повреждены почти три десятка квартир, из них восемь полностью разрушены. Эвакуированы все жильцы дома – 173 человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По сведениям источника ТАСС, причиной взрыва стать газ, который жильцы включили на ночь, чтобы согреться. Жильцы включили плиту, ночью комфорка погасла, и в помещении скопился газ. Взрыв прогремел, когда в квартире включили свет, рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился на третьем этаже, вероятно, в квартире многодетной семьи. Пятилетнюю девочку из этой семьи спасатели спустили вниз с обломков внешней стены.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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