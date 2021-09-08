При взрыве в девятиэтажке в Ногинске разрушено несколько этажей, спасены три человека (ФОТО)

В девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. В здании произошло частичное обрушение второго, третьего и четвертого этажей. На месте происшествия работают оперативные службы. На данный момент из-под завалов извлечены три человека, в том числе двое детей.

По данным регионального управления МЧС, информация о хлопке газо-воздушной смеси в панельной девятиэтажке по улице 28 июня поступила в 06:55. «Произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно повреждено пять квартир», – уточняет МЧС РФ.

Взрывом газа разрушено несколько этажей девятиэтажки в Ногинске, фото: телеграм-канал МЧС РФ

На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. По информации ведомства, после взрыва спасены три человека, в том числе два ребенка. Под завалами могут оставаться люди, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают более 60 сотрудников МЧС и 24 единицы техники. Группировка наращивается. На месте ЧП выехали спасатели Ногинского спасательного центра МЧС, центра «Лидер» и Центроспаса, а также кинологи.

Москва, Наталья Петрова

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