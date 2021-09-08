СКР сообщил о двух жертвах взрыва газа в Ногинске (ФОТО)

В результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека – мужчина и женщина, еще пятеро пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника «Интерфакса», врачи не смогли спасти вытащенных из-под завалов двух пострадавших.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что число пострадавших увеличилось до 9 человек, среди них двое детей. В то же время помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших – 8. По его данным, 6 взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, двум пострадавшим детям оказывают медпомощь амбулаторно. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены пять человек.

Взрыв бытового газа произошел ранним утром в среду в панельном девятиэтажном доме, построенном в 2003 году. По информации МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах, на пятом этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Полностью разрушены восемь квартир. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Разбор завалов разрушенной взрывом газа девятиэтажки в Ногинске, фото: МЧС РФ

Из здания эвакуировали 173 человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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