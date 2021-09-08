СКР сообщил о двух жертвах взрыва газа в Ногинске (ФОТО)

В результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека – мужчина и женщина, еще пятеро пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным источника «Интерфакса», врачи не смогли спасти вытащенных из-под завалов двух пострадавших.
Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что число пострадавших увеличилось до 9 человек, среди них двое детей. В то же время помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших – 8. По его данным, 6 взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, двум пострадавшим детям оказывают медпомощь амбулаторно. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены пять человек.
Взрыв бытового газа произошел ранним утром в среду в панельном девятиэтажном доме, построенном в 2003 году. По информации МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах, на пятом этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Полностью разрушены восемь квартир. На месте происшествия продолжается разбор завалов.
Из здания эвакуировали 173 человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 08.09.21
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