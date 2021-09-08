Выросло число пострадавших при взрыве в Ногинске

Количество пострадавших при взрыве газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске выросло до 14 человек, шестеро из них госпитализированы. Из-под завалов извлечены тела двух погибших – мужчины и женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. В то же время подмосковные власти сообщили о 15 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 9 пострадавших, двое из них – дети.

Под рухнувшими конструкциями могут оставаться люди. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора региона Алексея Воробьева, на данный момент неизвестно местонахождение, по разным данным, от 4 до 5 жильцов дома. Люди не выходят на связь. Сейчас их пытаются найти.

В поисково-спасательной операции задействованы 170 человек и 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.

Как сообщил глава Подмосковья, семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей, пострадавшие жильцы – от 100 до 500 тыс. рублей.

Взрыв газа в панельном жилом доме прогремел около семи часов утра. Взрывной волной разрушены стены второго, третьего и четвертого этажей в первом подъезде. Повреждены около 30 квартир, из них 8 полностью разрушены. Из здания эвакуированы 173 человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На месте происшествия работает диагностический комплекс «Струна». Оценка нанесенных взрывом повреждений в доме с точки зрения безопасности строения, как ожидается, займет три дня.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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