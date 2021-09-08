После взрыва газа в Ногинске спасены 5 человек. Под завалами ищут двух человек

По последним данным, из-под завалов девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, где сегодня утром произошел взрыв газа, спасли еще двух человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Таким образом, число спасенных достигло пяти, из них двое – дети. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Под обрушившимися конструкциями могут оставаться люди.

По информации подмосковного управления МЧС, информация о хлопке газо-воздушной смеси в панельной девятиэтажке по адресу: улица 28 июня, 9а поступила в 06:55. «Произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах, на пятом этаже – обрушение межэтажного перекрытия, открытого горения нет», – говорится в сообщении ведомства. По уточненным данным, в результате инцидента повреждены 24 квартиры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.

Из дома эвакуированы все жильцы – 173 человека. На месте происшествия работают более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе 8 кинологических расчетов. По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека, сообщает МЧС РФ.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В Ногинск выехали следователи и криминалисты.

По данным источников СМИ в экстренных службах, причиной взрыва в доме могла стать утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

Проверку в связи с ЧП организовала прокуратура Московской области. «В ходе проверки… будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По поручению прокурора области Сергея Забатурина на место происшествия выехали его заместитель Олег Черсков, а также ногинский городской прокурор Роман Ковалев.

Добавим, что на место ЧП выехали вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, и руководитель регионального управления МЧС Сергей Полетыкин. Губернатор Андрей Воробьев поручил главе Богородского городского округа Игорю Сухину оказать всю необходимую помощь жильцам дома.

Москва, Наталья Петрова

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