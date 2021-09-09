Ивановские продавцы попались на поддельных ковидных справках

В Ивановской области администратор магазина купил для своих продавцов поддельные справки о наличии антител к коронавирусу. Фейковость документов выявили при первой же проверке, сообщает «МВД Медиа».

Во время рейда по соблюдению эпидтребований в связи с Covid-19 участковый города Кохма заметил подозрительные справки у трех работников торговой точки. Специалисты проверили документы и выяснили, что бумаги поддельные.

Продавцы не долго отпирались и сдали своего начальника, который обеспечил их справками. Администратор торговой точки признался, что купил справки у третьего лица. В отношении него возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложных документов. Теперь мужчине грозит штраф до 80 тыс. рублей или арест на срок до шести месяцев.

Как сообщал «Новый День», житель Калуги нашел в интернете человека, согласившегося изготовить поддельный ковид-сертификат для его родственницы. Он передал личные данные, но завершить сделку не смог – оказался в полиции.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 09.09.21

В Ногинске число жертв при взрыве газа выросло до 7 человек. / В Польше британцу грозит восемь лет тюрьмы за распространение коронавируса. / Иркутская блогерша собрала 74 административных протокола за год. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»